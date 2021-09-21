Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci biyografisi!

Selin Ciğerci uzun süredir sosyal medyanın ve magazin gündeminde yer alan isimlerdendir. Magazin dünyasında aşk hayatıyla gündeme gelen Selin Ciğerci'nin hayatı araştırılmaktadır. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci mesleği nedir? Selin Ciğerci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada 'Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Selin Ciğerci, o dönem verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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