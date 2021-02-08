Selin Ciğerci kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci hayatı nedir?
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Selin Ciğerci kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci hayatı nedir?

08.02.2021 12:28 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:31
Selin Ciğerci kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci hayatı nedir?

Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci hayatı nedir?

Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci hayatı nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci'nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir.

DİSKOGRAFİSİ

Single'ları

"5 Karat" (feat. Ebru Polat) (2018)

"Hikaye" (2019)

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