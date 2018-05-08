Selin Ciğerci, "Erkeksin Sen Erkek" Diyen Takipçisini Yerin Dibine Soktu
Sosyal medya hesabından futbolcu sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafın altına "Erkeksin sen erkek" şeklinde yorum yapan takipçisine "Mesaj atıyor, cevap alamayınca böyle yapıyor" yanıtını verdi.
Cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yapılan yoruma ilginç bir cevap verdi.
DÜŞMAN ÇATLATIYORLAR
Haberler.com'da yer alan habere göre; Geçtiğimiz aylarda kendisini aldattığı öne sürülen futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'yla barışan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşarak düşman çatlatıyor.
"ULAN ERKEK O ERKEK"
Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Selin Ciğerci, son paylaştığı fotoğraflardan birinin altına yapılan yoruma verdiği cevapla gündeme geldi. Bir takipçisinin "Ulan oğlum hiç utanma kalmamış millette. Ulan erkek o erkek. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Utanmadan bazıları da 'çok yakışmışlar' diyor" şeklindeki yorumu karşısında sinirlendiği gözlenen Ciğerci, verdiği cevapla adeta yorumu yazan kişiyi yerin dibine soktu.
"CEVAP ALAMAYINCA BÖYLE YAPIYORLAR"
Yorumu yazan kişinin kendisine mesaj attığını belirten Ciğerci, "Cevap alamayınca böyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
İşte ikili arasında geçen o diyalog;
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sapından tutar tampondan iter aradada değişirler olur biterCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tam hatum beCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Peki çok büyük Türkiyem çok müsülman ülkem peki biz 50 yıldır büyük diva çok büyük sanatçı ve ona benzer çok Kişiler diye televizyonlarda bize ve çocuklarımıza seyretirmiyormusun onlar da evleniyorlar onlar niye bu kadar tepki göstermiyorsunuz ya hepsi aynı tepki yada konuşmayın .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci. . Diye yazmış haberde zaten ama hala bunun neresi erkek fıstık gibi diyenler var hahaha . . . . . Gökhan çıra da bile bile evleniyo he töbe töbe nasıl bir sapılkıl bubide ne demiş haberde düşman mı çatlatıyo ? hahahahahaahhCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ben erkeğim ama sen erkek değilsin deseymiş tam kapak olurmuş.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır