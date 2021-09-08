Selin Ciğerci boşanıyor mu? Son dakika! Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanıyor mu?

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 28 Ekim 2019'da rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Sık sık gündeme gelen ikili hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Selin Ciğerci boşanıyor mu? Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanıyor mu? sorularının yanıtları merak edildi. Selin Ciğerci ne zaman evlendi? Selin Ciğerci kiminle evli? Selin Ciğerci'nin eşi kimdir? Selin Ciğerci boşandı mı? Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında? Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında?

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SELİN CİĞERCİ GÖKHAN ÇIRA BOŞANIYOR MU?

2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, ilk tanışmalarını Hürriyet'e verdiği şu sözlerle anlatmıştı:

"Gökhan bir dönem Galatasaray'da oynamıştı. Ama çok eski bu anlattığım olay. Ben daha ameliyatlı değildim. Gökhan bana bilmeden mesaj attı. Fakat benimle görüşmedi. Sürekli mesajlaşıyorduk. Benim hayatıma az önce bahsettiğim futbolcu girdi. O ilişkim bittikten sonra Gökhan'la bir yerde karşılaştık. Ben ameliyat olmuş, pembe kimliği filan almıştım o zaman. Gökhan'ı görünce "Ne kadar yakışıklısın, çok değişmişsin" dedim. Fotoğraflarında küçük duruyordu. O zaman 18 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Karşılaştıktan sonra mesaj attım. Ama benim mesaj attığıma inanmamış. Ben ilk başta istemedim. "Ne kadar olgun olabilir ki, ne paylaşabilirim onunla" diye düşünüyordum. Gökhan o zaman Beylerbeyi Spor'da oynuyordu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Gökhan'a 6-7 ay boyunca hiç yüz vermedim. Kendimi engelledim. Yaşı da benden küçük sonuçta. Onu tanımaya başladıktan sonra düşüncelerim değişti. Ailemden sonra bana en çok ilgi gösteren insan Gökhan'dır. Geçtiğimiz yaz havuzdan kaptığım bir enfeksiyon nedeniyle neredeyse ölüyordum. Yoğun bakımda yattım. Gökhan kaldı yanımda. Annemler geldi gitti ama Gökhan hep kalmak istedi benimle." Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra hakkında çıkan son dakika haberleri de merak konusu oldu.

Uzun süredir devam eden ilişkilerini 2019 yılında nikah masasına taşıyan ve görkemli bir düğünle dünyaevine giren Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.

CUMA GÜNÜ BOŞANIYORLAR

Instagram'da 2. Sayfa'nın haberine göre, daha önce adı ihanet dedikodusuna karışan Çıra ile Selin Ciğerci'nin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Çiftin cuma günü Beykoz Adliyesi'ne giderek boşanacağı da konuşulanlar arasında. Ayrılık haberiyle gündeme bomba gibi düşen çift henüz bir açıklama yapmadı.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci'nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının (Defacto olduğu söylenmektedir) sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu'da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.