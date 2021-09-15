Selin Ciğerci boşandı mı? Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşandı mı, neden boşandı?

Selin Ciğerci boşandı mı? Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanıyor mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sık sık ilişkisi hakkında gündeme gelen isim hakkında araştırılan Selin Ciğerci ne zaman evlendi? Selin Ciğerci kiminle evli? Selin Ciğerci'nin eşi kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

SELİN CİĞERCİ BOŞANDI MI?

2019 yılında evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Futbolcu Gökhan Çıra, cuma günü Beykoz Adliyesi'nde yaklaşık 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin 120 milyon dolarlık servetlerini ikiye bölerek paylaştıkları iddia edilmişti. Mal varlıklarının daha fazla olduğunu belirten Ciğerci, boşanma sürecini ve çocuk planları hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"TAŞINMAZLARI GÖKHAN'LA BÖLÜŞTÜK"

Bugün TV8 ekranında başlayan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, evliliğinin ihanet yüzünden bitmediğinin altını çizerek "Sürekli evde ve işte birlikteydik. Böyle olunca sorunlar yaşamaya başladık. Bir süredir evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Geçen sene markama kaç milyon teklif edildiğini biliyorsunuz. 18 milyon euroya katarlılar satın almak istedi. Ama ben kabul etmedim. Yarın öbür gün çocuklarım olursa şirketimi onlar devam ettirsin istiyorum. Gökhan'la aldığımız taşınmazlarımız oldu bunları da bölüştük. İlişkimizi reklam için kullanmadık. Hayatı ikiye ayırdık arabalar benim umurumda değil" dedi.

"TÜM DÜNYA ÜSTÜME DE GELSE ÇOCUK HAYALİME ENGEL OLAMAYACAK"

Çıra ile yurt dışında evlat edinme planları olan Ciğerci, bu konu hakkında da şunları söyledi: "5 tane şirketin bir tanesinde Gökhan'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu paralar kazanırken o da vardı her şey hakkı. Benim hayatım işten ibaret. İçime attım o gece her şeyi. Beni tek üzen şey çocuk planlarımızdı. Biz evlat edinmeyi düşünüyorduk ama maalesef ayrıldığımız için olmadı. Tüm dünya üstüme gelse ben hayalimin peşinde koşacağım. Kimse engel olamayacak. Gökhan'ın hayatına biri de girebilir. Herkes mutlu olsun."

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci'nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının (Defacto olduğu söylenmektedir) sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu'da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

Haberler.com - Gündem