Selin büyük hasara yol açtığı Dereli yeniden inşa ediliyor Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde büyük zarar gören Dereli ilçesinde yaralar hızla sarılmaya devam ediliyor.

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde büyük zarar gören Dereli ilçesinde yaralar hızla sarılmaya devam ediliyor.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, bölgede yaşanan sel felaketinin yol açtığı hasarın ortadan kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Selin yaşandığı andan itibaren yaraların hızla sarılması için çalışmaların başladığını vurgulayan Şenlikoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin tüm imkanları Dereli'ye aktarıldı. Çok kısa sürede caddelerdeki hafriyat, iş yerleri ve evlerdeki çamur temizlendi." dedi.

Şenlikoğlu, insan üstü bir çalışmanın ardından Dereli'nin kısa zamanda yeniden ayağa kalktığının altını çizerek, "Dereli'de inanılmaz bir çalışma yürütüldü ve yürütülmeye devam ediliyor. Kısa zaman içerisinde kent merkezindeki sel nedeniyle oluşan hasarlar giderildi." diye konuştu.

İlçede hafriyat kaldırım işlerinin tamamladığını, temizlik çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu dile getiren Şenlikoğlu, riskli bölgelerdeki bina yıkımlarının ise devam ettiğini aktardı.

"Yeni Dereli, bölge turizminin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır"

Şenlikoğlu, sel felaketinin ardından Dereli'nin adeta yeniden inşa edildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eskisinden daha güzel, daha modern, daha güvenilir bir Dereli ortaya çıkarılması hedefleniyor. Kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sürüyor. Riskli alanlarda bulunan binalar yıkılıyor. Aralarında kamu binalarının da olduğu 65 civarında binanın yıkımı gerçekleşti. Bu rakamın 120'yi geçmesini bekliyoruz."

Dereli'nin yaylalar diyarı olduğuna işaret eden Şenlikoğlu, "Başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ilçenin turizm potansiyelini daha da artıracaktır. Projeler tamamlandığında ortaya çıkacak yeni Dereli, bölge turizminin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Şenlikoğlu, ilçeye yönelik sağlanan desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Giresun milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Başkan Şenlikoğlu, Dereli halkına da yaşanan olay karşısında gösterdikleri sağduyu, devlete olan güven ve yardımından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Devletimiz bize yardımcı olmaya çalışıyor"

İlçe esnaflarından Azmi Kenan Dikmen, ev ve iş yeri için yıkım kararı alındığını, devletin sağladığı destekle Giresun merkezde kiralanan eve taşındığını söyledi.

Kendilerine gerekli desteği sağlayan yetkililere teşekkür eden Dikmen, "Seli devlet getirmedi ki. Sel afeti bu. 10 yıl önce de yaşandı. Su benim dükkanımın içerisinden geçmişti. Yeni felaketlerin önlenmesinin tek çaresi binaları yıkıp, yeniden Dereli'yi inşa etmek. Devlet, insanları mağdur etmeden hakkımızı verirse daha iyi olacak." dedi.

Esnaf İbrahim Hamurcuoğlu ise iş yerlerini toparlamaya başladıklarını ifade ederek, "Devletimiz bize yardımcı olmaya çalışıyor. Sağolsun devlet büyüklerimiz." diye konuştu.

İbrahim Aydın da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kendilerine sunulan katkılardan dolayı herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA