Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Sel yolu böyle aldı götürdü 2 yıl önce selde çöken yol yine çöktüDÜZCE – Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve sel felaketi meydana geldi.

Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Sel yolu böyle aldı götürdü

2 yıl önce selde çöken yol yine çöktü

DÜZCE – Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve sel felaketi meydana geldi. 2 sene önce meydana gelen sel felaketinde çöken yol tekrar çöktü. Selin boyutu ise drone ile havadan görüntülendi.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu. Bir çok noktada evler tahliye edildi. Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. 88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce'de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi. Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. 2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü. Su taşkınları sebebi ile çöken yol havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş