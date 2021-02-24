Selin Ayaz Böke kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türk akademisyen, ekonomist ve siyaset olan Selin Ayaz Böke kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selin Ayaz Böke hayatı ve biyografisi nedir?

Türk akademisyen, ekonomist ve siyaset olanSelin Ayaz Böke kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selin Ayaz Böke hayatı ve biyografisi nedir?

SELİM AYAZ BÖKE KİMDİR?

Selin Sayek Böke (d. 24 Ağustos 1972; Buffalo, New York), Türk akademisyen, ekonomist ve siyasetçi.

Selin Sayek, 24 Ağustos 1972'de, Füsun Sayek ve İskender Sayek çiftinin kızı olarak Buffalo, New York'ta doğdu. Annesi hekim, babası tıp profesörüdür. Anne tarafından Niğdeli, baba tarafından Arsuz, Hataylıdır.

Sayek sırasıyla Çankaya İlkokulu'ndan, 1989'da TED Ankara Koleji'nden, 1993'te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılına kadar Duke Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2003'te Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında ise doçent oldu.[

SİYASİ KARİYERİ

2014'te Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ne seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı oldu ve TBMM'ye girdi. Kasım 2015'teki erken genel seçimlerde yeniden aynı şehirden milletvekili seçildi. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü yaptı. 6 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ve Parti sözcülüğünden istifa etti. Temmuz 2020'de yapılan bir sonraki kurultay sonrasında CHP Genel Sekreteri görevine getirildi.

2019 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nun başkan vekili olarak seçildi. Böke, bu göreve gelen ilk Türk parlamenter oldu.[5] 30 Ocak 2020 tarihi itibarıyla AKPM Avrupa Sosyal Şartı Alt Komitesi Başkanıdır.

KİŞİSEL YAŞAMI

002'de inşaat mühendisi Mert Böke ile evlendi ve bu evliliğinden Can ve Aksel adlarında iki oğlu oldu.