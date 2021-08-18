Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi

Jandarma personeli, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yürüttüğü çalışmada bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'i Bingül teyzeye teslim etti.

Jandarma personeli, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yürüttüğü çalışmada bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'i Bingül teyzeye teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül Teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca