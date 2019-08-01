Selimpaşa TEM'de tır devrildi, yoğun trafik oluştu

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 NMR 42 plakalı tır sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır, önce sağa sola savruldu ardından da devrilerek yan yattı. Tır'da ağır hasar meydana geldi. Araç içindeki iki kişi ise kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine sürücülerin ihbarı üzerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. Tır emniyet şeridine alındı.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA