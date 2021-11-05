Selimiye Yeni Sondaj İle Sağlıklı Suya Kavuşuyor

ÇINAR, DİYARBAKIR (Bültenler) - Mahalle Muhtarı Ercan Çınar, yapılan hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Yeni açılan sondaj kuyusu ile Dutlukuyu ve Sazlıkuyu mevkilerinin içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak. Yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından yeni sondaj kuyusuna pompa montajı ve hat bağlantıları yapılarak mahallelilerin kullanımına sunulacak.

Muhtar Çınar'dan Başkan Ergün'e Teşekkür

Selimiye Mahalle Muhtarı Ercan Çınar, özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle mevcut sondajlarının yetersiz gelmeye başladığını belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü, bizim bu sıkıntımızı gidermek için Dutlukuyu mevkinde bir çalışma yürüttü. Elde edilen su ile hem Dutlukuyu hem de Sazlıkuyu mevkilerimiz su sıkıntısından kurtuldu. İnşallah sondajımızın hat bağlantıları da yapılınca tüm sıkıntılarımız bitecek. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

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