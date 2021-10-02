Selimiye'nin yapım malzemelerinin nakli için yeni köprüler ve yollar inşa edilmiş - Haberler
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Selimiye'nin yapım malzemelerinin nakli için yeni köprüler ve yollar inşa edilmiş

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Selimiye'nin yapım malzemelerinin nakli için yeni köprüler ve yollar inşa edilmiş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yiğit, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin yapımında kullanılacak malzemelerin Edirne'ye nakledilmesi için köprüler ve yollar inşa edildiğini söyledi.

EDİRNE (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yiğit, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin yapımında kullanılacak malzemelerin Edirne'ye nakledilmesi için köprüler ve yollar inşa edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Yiğit, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşler Başkanlığınca düzenlenen Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumunda "Selimiye İmareti'nin Yapım Aşamasına Dair Belgeler" başlıklı sunumunda Selimiye'nin inşasında binlerce işçi ve 40'a yakın ustanın görev aldığını ifade etti.

Caminin yapım sürecinin büyük bir organizasyon olduğunu anlatan Yiğit, bu organizasyonun başında Mimar Sinan'ın yer aldığını anımsattı.

Selimiye'nin yapımının 6 yıl sürdüğünü belirten Yiğit, inşa sürecinin öncesinde hummalı bir hazırlık aşamasından geçildiğini anlattı.

Malzemelerin bir kısmı Meriç ve Tunca nehirlerinden teknelerle getirilmiş

Caminin inşasında kullanılan malzemelerin kara ve su yoluyla kente ulaştırıldığını aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"Önce buraya getirilecek olan mermerler, ağaçlar, demirler, malzemeler için atölyeler kuruluyor. Yollar genişletiliyor. Bu yollar sadece Edirne'nin içindeki yollar değil. Tekirdağ'dan buraya kadar köprüler inşa ediliyor. Köprüler arasındaki bataklıklara ağaçlar kesilerek yan yatırılıp onların üzerinden arabalar geçecek gibi düzenlemeler yapılıyor.

Bugün kullanmıyoruz ama Osmanlı döneminde Meriç ve Tunca nehirlerinde 12 metre büyüklüğüne kadar tekneler yüzdürülüyor. Camiye taşınan malzemeler bu yollarla da getiriliyor. Camide kullanılan mermerlerin tamamını Kara Hasan isimli reis, 25 acemi oğlan ve forsa ile kesiyor. Onları gemilerle Tekirdağ ve Enez'e getirip arabacılar vasıtasıyla atölyelere getiriyorlar."

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan caminin büyük bir şaheser olduğunu vurgulayan Yiğit, "Selimiye Camisi, bir dünya harikasıdır. Biz ne kadar kıymetini biliyoruz bu tartışma konusudur. Bu şaheseri yaptıran, yapan ve yönlendiren herkesi şükranla anmalı ve saygı duymalıyız. Bugün Edirne denince Türkiye'nin her yerinde insanların aklına Selimiye silueti gelir, beyninde bu siluet şekillenir." sözlerine yer verdi.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Selimiye'nin yapım malzemelerinin nakli için yeni köprüler ve yollar inşa edilmiş - Haberler
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