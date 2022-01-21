Son Dakika | Selimiye Camisi, kılınan son cuma namazıyla restorasyona alındı

EDİRNE (DHA) - TÜRK İslam tarihinin en önemli eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve Keşan ilçesindeki 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Cami, kılınan son cuma namazlarıyla restorasyona alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Türk İslam medeniyetinin en muhteşem eseri olan Selimiye'ye böyle bir restorasyonu yapabilmenin onurunu, şerefini, gururunu hep birlikte yaşıyor olacağız. İnşallah bu restorasyon, Selimiye'yi bir asır daha geleceğe taşıyacaktır" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Cami ile Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde kılınan son cuma namazıyla restorasyon çalışmaları başladı. İlk 45 gün Selimiye Camisi girişinde ziyaretçilerin ibadet ve gezi yapabileceği, sonraki süreçte ise minberde oluşturulacak özel alanın kullanılabileceği Selimiye Cami restorasyonunun 3,5 yıl sürmesi planlanıyor. Selimiye'de kılınan son cuma namazına katılan ve çalışmalar hakkında bilgi veren Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarihi yapıyı geleceğe taşımak için özen gösterdiklerini belirtti.