Selimiye'nin Adile Naşit'i
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Selimiye'nin Adile Naşit'i

Selimiye'nin Adile Naşit'i
04.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:44

Selimiye'nin Adile Naşit'i -80 yaşındaki Hayriye Ninenin en büyük zevki çocuklara şiir okumak Marmaris'e 55 kilometre uzaklıktaki yerli ve yabancı turistlerin gözde turistik mahallesi Selimiye'de yaşayan 80 yaşındaki Hayriye Özen'in en büyük zevki çocuklara şiir okumak.

Selimiye'nin Adile Naşit'i

-80 yaşındaki Hayriye Ninenin en büyük zevki çocuklara şiir okumak

MUĞLA - Marmaris'e 55 kilometre uzaklıktaki yerli ve yabancı turistlerin gözde turistik mahallesi Selimiye'de yaşayan 80 yaşındaki Hayriye Özen'in en büyük zevki çocuklara şiir okumak.

Evinin bahçesinde değişik türde çok sayıda çiçek ve meyve yetiştiren Hayriye Özen yoldan geçenlere şiirler okuyup bahçesinde yetiştirdiği meyve ve çiçeklerden ikram ediyor. Eşini kaybettikten sonra kendini çiçeklere ve bahçesine adayan Nayriye ninenin en büyük zevki ise ilkokulda öğretmeninin öğrettiği şiirleri çocuklara okumak.

Okulda öğretmeninin öğrettiği şiirleri hala hatırlayan ve çevresindekilere bu şiirleri okuyan Hayriye ninenin 4 çocuğu ve 10 torunu var. Çocuklarının sürekli gelip gittiğini hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi. Çocuklarının Selimeye dışından evlenmeleri Hayriye ninenin en büyük sıkıntısı. Hayriye Özen, "Hepsi dışarıdan evlendiler hiç buradan evlenen yok. Ama sabah akşam gelirler yoklarlar beni" diyor.

Selimiye'nin Adile Naşit'i

Kaynak: İHA

Manşet

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