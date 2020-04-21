Selimiye mahyasında Covid-19 pandemisine dikkat çekildi
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Selimiye Camii, Koronavirüs, Selimiye

Selimiye mahyasında Covid-19 pandemisine dikkat çekildi

Selimiye mahyasında Covid-19 pandemisine dikkat çekildi Selimiye Cami'nin Ramazan Mahyası hazır: 'Sorumlu ol, sağlıklı kal' Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Camii'nin Ramazan ayı mahyası hazır.

21.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:45
Selimiye mahyasında Covid-19 pandemisine dikkat çekildi

Selimiye mahyasında Covid-19 pandemisine dikkat çekildi

Selimiye Cami'nin Ramazan Mahyası hazır: 'Sorumlu ol, sağlıklı kal'

EDİRNE - Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Camii'nin Ramazan ayı mahyası hazır. On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Selimiye'nin minarelerinde ilk 15 günde 'Sorumlu ol, sağlıklı kal' son 15 günde ise 'Sağlık en büyük varlık' temaları ile mahyalar yer alacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Cami'nde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geleneksel Ramazan Ayı mahyaları asıldı. Yaklaşık 200'ün üzerinde ampul kullanılarak, hummalı ve titiz bir çalışma sonrası asılan mahyada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 'Ramazan ve sorumluluk bilinci' teması kapsamında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Sorumlu ol, sağlıklı kal' mahyası asılı olacak. Ramazan ayının son 15 gününde ise mahya yeniden değiştirilerek, 'Sağlık en büyük varlık' mahyası asılacak.

"200'ün üzerinde ampul kullandık"

Mahya ustası Kahraman Yıldız, İstanbul, Bursa ve Edirne illerinde başta Selimiye Camii olmak üzere tüm ulu camilerde mahyalarını hazırladıklarını ve Ramazan Ayı münasebetiyle asma işlemlerini tamamlamak üzere olduklarını belirterek, "Bu seneki temamız 'Ramazan ve sorumluluk bilinci'. Bu tema kapsamında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün talep etmiş olduğu Ramazan ayının ilk mahyasını asacağız. 1 Nisan 2020 tarihinde de gelmiştik. 'Evde kal Türkiye' yazısı asmıştık. Bugün Ramazan ile ilgili yazımızı hazırladık. 200'ün üzerinde ampul kullanıldı. Hava biraz yağışlı, Allah izin verirse tamamlayıp bu akşam Bursa'ya geçeceğiz. İstanbul'da 6 camimiz, Edirne ve Bursa Ulu Cami ile çalışmaları bitireceğiz" dedi.

Selimiye mahyasında Covid-19 pandemisine dikkat çekildi

Kaynak: İHA

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