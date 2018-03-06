Selimiye Kışlası'ndaki Darbe Faaliyetleri ve Üsküdar'daki Çevik Kuvvet'in İşgal Girişimi Davasında...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı mütalaasında, 66 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 41'i tutuklu 25'i tutuksuz toplam 66 sanık hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Aralarında er ve erbaşların bulunduğu 62 sanığın beraatı istenen mütalaada, tutuksuz 25 sanığın ise hükmen tutuklanması talebinde bulunuldu.