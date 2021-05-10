Selimiye'den Mescid-i Aksa için sela ve dualar yükseldi

İSRAİL'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları sürürken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın öğle namazından sonra tüm camilerden sela okunacağını söylemesinin ardından Edirne'deki Selimiye Camisi'nden sela ve dualar yükseldi.

İSRAİL'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları sürürken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın öğle namazından sonra tüm camilerden sela okunacağını söylemesinin ardından Edirne'deki Selimiye Camisi'nden sela ve dualar yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırması ve 205 Filistinlinin yaralanmasının ardından bugün açıklama yaptı. 81 ilin camilerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zulmün son bulması için sela okunup, dua edileceğini belirten Erbaş'ın açıklamasının ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nden de öğle namazı öncesi selalar yükseldi. Camide daha sonra öğle namazı için ezan okunurken, imam Hatibi Yusuf Serenli, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zulmün son bulması için dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER