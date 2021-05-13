Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua

Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel

EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi, Ramazan Bayramı namazında camiye yürüyüş mesafesinde oturan vatandaşların akınına uğradı.

EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi, Ramazan Bayramı namazında camiye yürüyüş mesafesinde oturan vatandaşların akınına uğradı. Tarihi camide bayram namazı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınırken, vatandaşlar Filistin'deki zulmün son bulması için ellerini semaya açtı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi'nde, bayram namazı koronovirüs tedbirleri kapsamında kılındı. Vatandaşların bayram namazı dolayısıyla akın ettiği  tarihi cami içinde ve avlusunda, halıların üzerine görevliler tarafından 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketi konuldu. Namaza gelen cemaat sosyal mesafe kurallarına göre saf tuttu. Namaz öncesi ve sonrası cami görevlileri vatandaşı sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Kısa sürede tarihi cami içi dolunca, cemaat cami avlusunda ve bahçesinde seccadelerini sererek bayram namazını kıldı.

ZULME MARUZ KALAN MÜSLÜMANLAR İÇİN DUA EDİLDİBayram namazı öncesi, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cevdet Kılıç, vaaz verdi. Kılıç, buradaki konuşmasında dünyanın dört bir köşesinde zulem maruz kalan Müslümanlar için dua etti. Kılıç, "Filistinli Müslüman kardeşlerimize, dünyanın bir ucunda, kalbinde, zerre kadar insanlık taşıyan herkesin hicap duyacağı işkence ve asimilasyonu maruz kalmış olan Doğu Türkistanlı Müslüman Türk kardeşlerimize, yerlerinden yurtlarından edilen, gök kubbenin altında sığınacak bir yer bulamadığı için mevcut durumdan kurtulmanın ölümden başka yol olmadığını düşünen Arakanlı Müslüman Türk kardeşlerimize, dünyanın başka köşelerinde zulme ve haksızlığa maruz kalmış Müslüman kardeşlerimize bu zulmü hak görenleri işledikleri zulümlerin karanlığında boğdur yarabbi" diye dua etti.'VİRÜSTEN KURTULMAK İÇİN DUA ETTİK'Sosyal mesafe kuralıyla kılınan bayram namazı çıkışı duygularını aktaran Cihat Demir, "Pandeminin bir an önce son bulması için dua ettik. Bu virüsten kurtulmak için ibadet ettik. İnşallah bütün temennimiz odur. Özellikle Selimiye'yi tercih ettik, dualarımızın kabul olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesut Çitil de, "Kovidden dolayı dünya genelinde bir sağlık problemi var. Devletler bunlar için elinden gelen yardımı yapıyor, daha fazla yapılması lazım. Şöyle bir burukluk var. Herkes aşıya ulaşamıyor, herkes gerekli sağlık önlemlerini alamıyor. Kendi devletimiz olsun gerekli önlemlerin alınması için biraz daha gayret, halkımızdan da biraz daha hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Allah herkese sağlık, sıhhat ve bol afiyet versin" şeklinde konuştu.


Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Adalet Bakanı Gül'den Mescid-i Aksa açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den Mescid-i Aksa açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Demet Akalın Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Diego Gökhan Töre Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Selimiye'de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 08:30:46. #1.15#

title