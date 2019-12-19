Selimiye'de oturaklar kaldırıldı

19.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:20

Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camisi'nde oturaklar kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 ilin müftülüğüne gönderilen genelgeyle, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye ile namaz kılınmaması konusunda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni kararı bildirildi. Selimiye Camisi'nde oturaklar kaldırıldı. Bildirinin ardından uygulamanın Türkiye genelinde başladığını açıklayan Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye Camisi'nde de çalışma başlattıklarını söyledi. "Bütün camilerimizin katlanabilir taburelere sahip olabilmesi için Edirne'de de Selimiye Camii şerifinde çalışma başlattık. Bu örnek çalışmalar bütün camilerimizde yer alacak"dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA