Selimiye'de bayram namazı coşkusu

Edirne Selimiye Camii'nde, sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazı, maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde kılındı.

Edirne Selimiye Camii'nde, sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazı, maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde kılındı.

Tüm yurtta bayram coşkusu, sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'de bayram namazı hareketliliği ile başladı. Kurban Bayramı namazı için camilerin yolunu tutan vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde namazlarını kıldı. Edirne'de Selimiye Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Korona virüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıllarda buruk geçen bayram namazı bu yıl normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde kılınabileceği bilgisi üzerine vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla camilere koştu. Bayram namazını kılmak için vatandaşlar, erken saatlerden itibaren Selimiye Camii'nin yolunu tuttu. Burada kurallar çerçevesinde namaz kılan vatandaşlar, okunan hutbeyi dinledi. Daha sonra dualar etti.

Açılamada yapan vatandaşlar, Kurban Bayramının bütün Müslümanlar için hayırlı olmasını dileyerek, tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı