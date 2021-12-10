Selimiye Camisi'nde restorasyon ve ibadet alanı belirleme çalışmalarına başlandı

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Valisi Erkem Canalp, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin kısa süre içinde, kılınacak son cuma namazıyla kısmen ibadete kapatılıp restorasyonuna başlanacağını söyledi.

Canalp, kentte kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle birlikte katıldığı toplantıda, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Selimiye Camisi'nde restorasyon işinin kısa süre içinde başlayacağını belirten Vali Canalp, vatandaşların hem ibadetlerine, hem de ziyaretlere devam etmelerini sağlamak istediklerini belirtti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bu nedenle müteahhit firmayla yeni bir çalışma yaptığını dile getiren Canalp, yakın süreçte kılınacak son cuma ile caminin kısmen kapanacağını ifade etti.

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ödenek ayrılıp, programa konuldu"

Selimiye'nin restorasyonunun Edirne için çok önemli olduğunu kaydeden Vali Canalp, "Dışarıda yaşayan insanlara Edirne deyince aklınıza ilk ne geliyor diye sorsak açık ara Selimiye bir numaradır. Ayrıca Edirne'ye gelen her insanın öncelikli olarak ziyaret etmek istediği yer de gene Selimiye'dir. Selimiye'deki restorasyon çalışmalarımız bizim yıllardır üzerinde ehemmiyetle durmuş olduğumuz bir konudur. Bu yıl en son Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, yapılmış olan çalışmalara ödenek ayırmak ve programa koymak suretiyle restorasyonu başlatmış oldu. Bizim açımızdan da bu en kritik ve ehemmiyetli konuydu. 2021 yılı içerisinde ihalenin gerçekleşmiş olması, yer teslimini yapıyor olması bizim açımızdan çok kıymetli ve değerlidir" dedi.

"Kılınacak son cuma ile kısmen kapatılacak"

Restorasyon sırasında vatandaşların ibadetlerine de ziyaretlerine devam etmelerini sağlamak istediklerini belirten Vali Canalp, "Yapılmış olan restorasyon planlamasını şu anda belli bir değişikliğe uğratma zorunluluğumuz var. Çünkü bir tarafından restorasyonu yapmamız lazım ama öbür tarafından Selimiye'yi de açık tutmamız lazım. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz şu anda müteahhit firmayla yeni bir çalışma yapıyor. Bizim, 3, 5 yıllık dönem boyunca hem Selimiye'nin restorasyonunun yapılması ama aynı zamanda caminin de kubbesi görülebilir şekilde, insanların geldikleri zaman Selimiye'yi her şeyiyle restorasyon altında bir cami olarak görseler dahi, o bütünlüğü görebilecekleri şekilde, geldiklerine de değer şekilde restorasyonu devam ettirecek yeni bir çalışmayı şu anda yapıyorlar. Yakın zamanda da Selimiye'de restorasyon öncesi son cumamızı da kılacağız ve o kılmış olduğumuz son cumadan sonra da artık kısmi olarak da Selimiye'de belli bir bölümünü kapatmış olacağız" diye konuştu.

"Çevre düzenlemesi devam ediyor, pürüz yok"

Vali Canalp, Selimiye çevre düzenlemesi çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Çevre düzenlemesi şu anda iki etap halinde yapılıyor. Bir tanesinin ihalesi yapıldı ve sert zemin çalışmaları da şu anda devam ediyor. Burada Edirne Belediyemizin daha önce yapmış olduğu belli bir plan vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız da bu planlar üzerinde küçük tadilatlar yapılmak suretiyle, bu plan üzerinden Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'müz marifetiyle ihale edildi. Şu anda çalışma gayet güzel gidiyor. İkinci etapla ilgili de herhangi bir pürüz yoktur. İkinci etabı da aynı şekilde birinci etapta olduğu gibi pürüzsüz tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Gözünüzü rahatsız edecek hiçbir şey olmayacak"

Hem restorasyon projesi hem de çevre düzenlemesi tamamlandığında ortaya muhteşem bir görsel çıkacağını sözlerine ekleyen Vali Canalp, "Belli bir zaman sonra ortaya şu sonuç çıkacak; 360 derece çevre düzenlemesi ile beraber Selimiye, restore edilmiş bir Selimiye ve muhteşem bir Selimiye, belki de bizim insanlık medeniyetine sunmuş olduğumuz en harikulade eserlerden birisi olan Selimiye hem çevre düzenlemesiyle, hem de ana caminin restorasyonunun tamamlanmasıyla, belki de 100 yıl sonra bir kez daha sağlam, diri ve canlı şekilde, gelen her insana kendisini göstermeye devam edecek. Aşağıdan baktığınız zaman orada göreceğiniz tek şey muhteşem Selimiye olacak. Gözünüzü rahatsız edecek hiçbir şey olmayacak, o muhteşemliği de hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu. DHA

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