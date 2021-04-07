Selimiye Camisi'nde ramazan öncesi dezenfeksiyon, bahçesinde temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı
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Selimiye Camisi'nde ramazan öncesi dezenfeksiyon, bahçesinde temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Selimiye Camisi'nde ramazan öncesi dezenfeksiyon, bahçesinde temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde ramazan için hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde ramazan için hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camide dezenfeksiyon, bahçesinde de temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Namaz kılmak için hazırlanan sosyal mesafe bantları da yenilendi.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, camide gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye'nin çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Bu kapsamda ramazan öncesi ek tedbirler de aldıklarını belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız camiye maskeli, el dezenfektanını kullandıktan sonra girebiliyor. Görevlilerimiz vatandaşları kurallara uymaları yönünde sık sık uyarıyor. Namaz kılınacak alanlar sosyal mesafeye dikkat edecekleri şekilde hazır hale getirildi. Tüm camilerimizde bu hazırlıklar yapıldı. İçişleri Bakanımızın da söylediği gibi şu anda en güvenli yerler camilerdir. Kardeşlerimiz 5 vakit namazda camimizi ziyaret edebilir."

Teravih namazının evde kılınacağını ifade eden Bozkurt, ramazanda camide düzenlenecek etkinliklerin salgın tedbirleri kapsamında canlı yayınla da aktarılacağını kaydetti.

Bir gazetecinin "Aşı orucu bozar mı?" sorusuna Bozkurt, "Aşı orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanımız da açıklamasında bunu söyledi. Gerek koronavirüs aşısı gerekse diğer aşılarda iğne orucu bozmuyor." diye konuştu.

İslam'da can güvenliği ve insanın önemli olduğunu dile getiren Bozkurt, sırası gelen vatandaşların ramazanda da aşılarını olabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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