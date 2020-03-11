Selimiye Camisi'nde korona virüsü önlemi
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Selimiye Camisi, Bulgaristan, Yunanistan, Edirne, Güncel

Selimiye Camisi'nde korona virüsü önlemi

Edirne'de turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli Cami'de belediye ekipleri tarafından korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptı.

11.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:22
Selimiye Camisi'nde korona virüsü önlemi

Edirne'de turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli Cami'de belediye ekipleri tarafından korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptı.


Edirne'nin kapı komşusu Yunanistan, Bulgaristan ve son olarak da Türkiye'de ilk defa görülen korona virüsünün ardından Edirne'deki tarihi üç ayrı camide de tedbirler alındı. Çalışmalar kapsamında kentteki dini turizmin ilk durak noktaları olan UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli Cami'de korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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