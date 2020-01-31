Selimiye Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
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Selimiye Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Edirne Selimiye Camisi'nde, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

31.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:32
Selimiye Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

'nde, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

tarafından yarı yıl tatili dolayısıyla düzenlenen, "Gençliğe Değer Projesi"ne katılan öğrenciler, cuma namazı öncesi Selimiye Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için dua okudu.

Genç hafızlar tarafından okunan duaya vatandaşlar da ellerini semaya açarak eşlik etti.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Elazığ'da meydana gelen depremin tüm ülkeyi derin üzüntüye sevk ettiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Üzüm, "Elazığ'da meydana gelen depremde hükmen şehit olan kardeşlerimizin ruhları ve bütün şehitlerimizin ruhları için gençlerimiz tarafından Yasin okundu. Allah okunan duaları kabul eylesin. Allah, yaralılara acil şifa versin. Geride kalan ailelere sabır nasip eylesin."diye konuştu.

Kaynak: AA

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: Selimiye Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
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