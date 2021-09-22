Selimiye Camisi meydanının düzenlenmesi için çalışmalara başlandı - Haberler
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Selimiye Camisi meydanının düzenlenmesi için çalışmalara başlandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Selimiye Camisi meydanı ve çevresinde düzenleme yapacak firma, çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Selimiye Camisi meydanı ve çevresinde düzenleme yapacak firma, çalışmalarına başladı.

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde uzun süredir beklenen düzenleme çalışmalarının hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bahar aylarında hız kazanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesinin, projeye ilişkin protokolün esaslarını belirlemesinin ardından ihaleye çıkılmıştı.

İhaleyi kazanan ve yer teslimi yapılan firma, proje çalışmalarına başladı.

Çalışmalar çerçevesinde, iş güvenliği açısından meydanın önündeki yola bariyerler konuldu. Proje kapsamında öncelikle bölgedeki dükkanların yıkımına başlanacak.

Camiye batı giriş kapısının yer aldığı Mimar Sinan Caddesi de trafiğe kapatılacak.

Projenin, 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

Selimiye Camisi meydanının düzenlenmesi için çalışmalara başlandı

Selimiye Camisi meydanının düzenlenmesi için çalışmalara başlandı

Selimiye Camisi meydanının düzenlenmesi için çalışmalara başlandı

Selimiye Camisi meydanının düzenlenmesi için çalışmalara başlandı

Selimiye Camisi meydanının düzenlenmesi için çalışmalara başlandı
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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