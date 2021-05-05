Selimiye Camisi meydan ve çevresinde düzenleme yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selimiye Camisi meydan ve çevresinde düzenleme yapılacak

Selimiye Camisi meydan ve çevresinde düzenleme yapılacak
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle Selimiye Camisi meydan ve çevresinde düzenleme çalışması gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle Selimiye Camisi meydan ve çevresinde düzenleme çalışması gerçekleştirilecek.

Edirne Belediye Meclisi, Selimiye Camisi çevresinde uygulanacak düzenleme projesinin Bakanlık ve Edirne Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi kapsamında protokol esaslarının belirlenmesi amacıyla Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yetki verilmesi maddesinin de yer aldığı gündemle toplandı.

Mecliste gündem görüşmeleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınayan, reddeden ve yok hükmünde sayılmasını içeren bildiri kabul edildi.

Belediye Başkanı Gürkan, Selimiye Camisi Külliyesi içerisinde yer alan Yemiş Kapanı Hanı kazısıyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye çevresinin düzenleneceğini vurgulayan Başkan Gürkan, talimat doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetiyle durumun Ankara'da görüşüldüğünü anlattı.

Görüşmede proje uygulamasının Bakanlık uhdesinde yürütülmesine prensipte karar verildiğini ifade eden Gürkan, bu konuda destekleri ve konunun hızlandırılmasında emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Kurum ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Projeyi Bakanlıkla birlikte yürütecek olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Gürkan, "Yerel yönetimle merkezi hükümetin bu anlamdaki uzlaşı içindeki çalışması her yere örnek olur. Yapılacak olan Edirne'ye yapılacaktır, kim yapacaksa başımızın üzerinde taşımaya hazırız. Yapanlara da şükran duyuyorum." dedi.

Yapılan oylamayla meclis Gürkan'a Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzalaması için yetki verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi
Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seren Serengil İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Gomes Salih Uçan Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Selimiye Camisi meydan ve çevresinde düzenleme yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:00:31. #1.14#

title