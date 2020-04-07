Selimiye Camisi, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu
Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
07.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:22
Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, Berat Gecesi'nde dolunayla eşsiz bir görünüme büründü.
Gün batımının ardından görülen dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.
Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.
Öte yandan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel hazırlatılan ve Selimiye Camisi minareleri arasına asılan "Evde kal Türkiye" yazılı mahya da beğeni topladı.
Kaynak: AA