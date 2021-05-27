"Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" esnafa anlatıldı
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"Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" esnafa anlatıldı

'Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi' esnafa anlatıldı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında ihaleye çıkacak "Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" ile ilgili esnafla toplantı yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında ihaleye çıkacak "Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" ile ilgili esnafla toplantı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gürkan toplantıda, ihale sürecinin sona ermesinin ardından çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlayacağını ve Selimiye Meydanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'ne ve Edirne'ye yakışır halde düzenleneceğini belirtti.

Proje kapsamında 16 dükkanın ve 1 kafenin kaldırılacağını aktaran Gürkan, "Proje ihale süreci tamamlandıktan sonra başlayarak 6 ay içerisinde tamamlanacak. Bizim için kentimizin baş tacı olan Selimiye Camisi, kira gelirlerinden ya da bu dükkanları satarak elde edeceğimiz gelirlerden çok daha önemli. Selimiye Camisi'ni hak ettiği değere kavuşturabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için söz konusu dükkanlardan elde edeceğimiz gelirlerden bir saniye bile düşünmeden feragat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje ile ilgili çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında belediyeye ait dükkanlar yıkılacağı için sizlerden dükkanları en geç 1 Eylül tarihine kadar boşaltmanızı istiyorum. Öncesi de gerekebilir ama 1 Eylül son tarihtir. Edirne'yi geleceğe daha güzel bir şekilde taşımak adına hayata geçirmeye çalıştığımız projeye vereceğiniz destek ve katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

Gürkan ayrıca Edirne'de yaşayan herkesin bir dünya değeri olan Selimiye Camisi'ne sahip çıkmaya devam etmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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