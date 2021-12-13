Selimiye Camisi çevre düzenlemesinin gelecek yıl martta bitmesi hedefleniyor

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi meydan ve çevresindeki düzenlemelerin gelecek yılın ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşler Genel Müdürlüğünce yürütülen düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Projenin ikinci etap ihalesinin de yapıldığını belirten Gürkan, çalışmaların güzel ilerlediğini belirtti.

Etapların eş zamanlı yürütüldüğünü vurgulayan Gürkan, düzenleme çalışmalarında kıymetli malzemelerin kullanıldığına dikkat çekti.

Meydan Projesi'yle Selimiye'nin silüetinin en güzel şekilde ortaya çıkacağının altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

"Hedef mart ayında bitmesi. Burası çok özellikli bir alan. Süreç içerisinde bir takım proje değişiklikleri yapma ihtiyacı doğuyor. Yemiş Kapanı Hanı, hemen yanında bir tane daha temel kalıntısı çıktı, onu projeye dahil ettik. Gazi İlkokulu temelleri çıktı, ilave edildi. Bir lahit çıktı, iki kuyu çıktı. Burası tarihi bir alan. Şu anda bayağı gözle görülür olmaya başladı. Dükkanları yıkmakla ilgili eleştiriler geliyordu. Şimdi baktığımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Daha da güzel olacak."