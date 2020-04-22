Selimiye Camii'nde 'Sorumlu ol, sağlıklı kal' mahyası Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Camii'nin Ramazan ayı mahyası hazır.On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Selimiye'nin minarelerinde ilk 15 günde 'Sorumlu ol, sağlıklı kal' son 15 günde ise 'Sağlık en büyük varlık' temaları ile mahyalar yer alacak.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Camii'nin Ramazan ayı mahyası hazır.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Selimiye'nin minarelerinde ilk 15 günde 'Sorumlu ol, sağlıklı kal' son 15 günde ise 'Sağlık en büyük varlık' temaları ile mahyalar yer alacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Cami'nde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geleneksel Ramazan Ayı mahyaları asıldı. Yaklaşık 200'ün üzerinde ampul kullanılarak, hummalı ve titiz bir çalışma sonrası asılan mahyada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 'Ramazan ve sorumluluk bilinci' teması kapsamında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Sorumlu ol, sağlıklı kal' mahyası asılı olacak. Ramazan ayının son 15 gününde ise mahya yeniden değiştirilerek, 'Sağlık en büyük varlık' mahyası asılacak. - EDİRNE

Kaynak: İHA