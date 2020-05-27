Selimiye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor
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Selimiye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor

Selimiye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii'yi dezenfekte edilerek, ibadete açılmaya hazırlanıyor.

27.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:24

Selimiye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor

EDİRNE - Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii'yi dezenfekte edilerek, ibadete açılmaya hazırlanıyor.

Korona virüs pandemisi nedeniyle yaklaşık iki buçuk ay önce girişlere kapatılan camilerin, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alınmasının ardından, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği eşsiz mabet ibadete hazırlanıyor.

Korona virüs salgını nedeni ile 16 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan ve 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camilerin dezenfekte etme işlemleri ilk olarak Edirne'nin simgesi olan Selimiye Camii'nden başlandı.

Selimiye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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