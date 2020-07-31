Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı Yurdun her yanında vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı

EDİRNE - Yurdun her yanında vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu taştı.

Müslümanların akın ettiği Osmanlı döneminin en önemli mimari eserleri arasında yer alan Selimiye Camii'nde vatandaşlar Kurban Bayramı coşkusunu yaşadı.

Edirne İl Müftüsü Hüseyin Okuş tarafından 'Kurban paylaşmaktır' konulu vaazın verildiği tarihi cami, her bayram olduğu gibi bu bayramda da yüzlerce kişiyi ağırladı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde saf tutan cemaatle kılınan namazın çıkışında vatandaşlar birbirleriyle yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde bayramlaştı.

Kaynak: İHA