Selimiye Caddesine bin metrelik kaldırım

Kartepe Fatih Sultan Selim Mahallesi Selimiye Caddesinde bin metrelik kaldırım çalışması yapılıyor.

YAYA VE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ

Fatih Sultan Selim Ortaokuluna ulaşımın sağlandığı, öğrenciler tarafından da sıklıkla kullanılan Selimiye Caddesinde bin metre uzunlukta kaldırım yapan Büyükşehir Belediyesi, gerek çevre sakinlerinin gerekse öğrencilerin kolay ve güvenli ulaşımını sağlıyor.

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