Selimiye Caddesine bin metrelik kaldırım
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan güvenli, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için üstyapı çalışmaları yapılıyor.
Kartepe Fatih Sultan Selim Mahallesi Selimiye Caddesinde bin metrelik kaldırım çalışması yapılıyor.
YAYA VE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ
Fatih Sultan Selim Ortaokuluna ulaşımın sağlandığı, öğrenciler tarafından da sıklıkla kullanılan Selimiye Caddesinde bin metre uzunlukta kaldırım yapan Büyükşehir Belediyesi, gerek çevre sakinlerinin gerekse öğrencilerin kolay ve güvenli ulaşımını sağlıyor.
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