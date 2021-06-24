Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
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Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Kültür Sanat

Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'da Hitit, Asur, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan Selime Katedrali yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor

AKSARAY - Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'da Hitit, Asur, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan Selime Katedrali yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kapadokya'nın başlangıcı olan Aksaray'da bulunan Selime Katedrali pandemi geçiş süresi sonrası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Kapadokya'nın en büyük katedrali olan Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Geçmişte Hitit, Asur, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan katedral oyma peri bacaları ve manastırı ile yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tarihi dokusunu koruyan Selime Katedrali Ortodoks inancına da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ortodoks inancına göre ziyarete gelen yabancı turistler geçmişte katedralde yaşayan insanların yaşayış biçimini incelerken, yerli turistler ise sürdürülen hayatlar hakkında bilgi alıyor. Geçmişte din adamlarının yetiştirildiği manastırı içinde barındıran Selime Katedrali'nde bazı Ortodokslar inançlarına göre ibadetlerini de yerine getiriyor. Kültür Turizm İl Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan yerli ve yabancı turistler rehberler eşliğinde gezdiriliyor. Selime Katedrali ve Aksaray hakkında bilgilerin anlatıldığı gezide Kapadokya'nın incisi olarak bilinen Aksaray'ın diğer tarihi mekanları da tavsiye ediliyor.

Ankara'dan katedrali gezmeye gelen Burhanettin Ayça (42), "Ankara'dan geldik. Çocuklarla dolaşıyoruz. Ihlara Vadisi gezdik ve sonra burayı gezdik. Eskiye yönelik yorumlar yapıyoruz. Burada nasıl yaşamışlar, neler olmuş?" derken, Nevşehir'de kaldığı otelden Selime Katedralini gezmeye gelen Burak Coşkuner ise, "Buraya eşimle beraber geldik. Normalde Nevşehir'de bir otelde kalıyoruz. Kapadokya'nın başlangıcı olan Selime Manastırı'nı görmeye geldik. Gerçekten şaşkınlıkla her yeri gezdik. Kafamızda birçok soru oluştu. Eskiden insanlar burada nasıl yaşamış? Bu yapıları nasıl oluşturmuşlar? Buraya oluşturduktan sonra yaşamlarına nasıl devam etmişler. Yürümesi bile zor çünkü" diye konuştu.

Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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