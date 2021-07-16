Selim Temurci kimdir? Selim Temurci kaç yaşında, nereli? Selim Temurci hayatı ve biyografisi!
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Selim Temurci kimdir? Selim Temurci kaç yaşında, nereli? Selim Temurci hayatı ve biyografisi!

Selim Temurci kimdir? Selim Temurci kaç yaşında, nereli? Selim Temurci hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Selim Temurci izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Selim Temurci kaç yaşında, nereli? Selim Temurci hayatı ve biyografisi! Selim Temurci kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Selim Temurci hakkında araştırmalar yapılıyor. Selim Temurci kimdir? Selim Temurci kaç yaşında, nereli? Selim Temurci hayatı ve biyografisi!

SELİM TEMURCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1970

Kaç yaşında: 51yaşında

Nereli: Çayeli

1991 yılında Rize , Çayeli İmam hatip Lisesinden mezun oldu. 1995-1996 eğitim -öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Bankacılık bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

HAYATI

Rize'de doğan Temurci İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu. Ardından Marmara Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşun yöneticilik yapan Temurci, Köprü Grubu Derneği'nin başkanlığını da yapmıştır. 2006 yılında Adalet ve Kalkınma Partisine katılarak siyaset hayatına atılmış ve 3 sene boyunca Kâğıthane İlçe yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Ardından 2015'e kadar yerel yönetimden sorumlu il başkan yardımcılığı yapan Temurci, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul il başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2019 yılından beri kurucular kurulunda yer aldığı Gelecek Partisinde siyaset yapmaktadır.

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Selim Temurci kimdir? Selim Temurci kaç yaşında, nereli? Selim Temurci hayatı ve biyografisi! - Haberler
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