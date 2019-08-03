Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp kadrosundan ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'un başarılı futbolcusu Selim Ilgaz, geçirdiği sakatlık nedeniyle kamp kadrosundan ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor forması altında çıktığı 40 maçta 12 gol atıp, 5 de asist yaparak transfer döneminde dikkatleri üzerine çeken Selim Ilgaz'ın, kadro dışı bırakıldığı iddialarına Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'tan cevap geldi. Son günlerde transfer haberlerinde ismi geçen tecrübeli oyuncunun sakatlığı nedeniyle kamp kadrosundan ayrılarak Hatay'a geldiğini duyuran Savaş, "Hatayspor'umuzda forma giyen futbolcumuz Selim Ilgaz, hafif sakatlığı nedeni ile Erzurum kampından erken ayrılarak tedavi için Hatay'a geldi. Oyuncumuz tedavi süreci bittikten sonra takımdaki yerini alacak" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA