Selim Ilgaz, 3 yıllığına Manisa FK'da
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Selim Ilgaz, 3 yıllığına Manisa FK'da

Selim Ilgaz, 3 yıllığına Manisa FK'da
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor ile sözleşmesi sona eren Selim Ilgaz, TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor ile sözleşmesi sona eren Selim Ilgaz, TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK'da transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Süper Lig'de Atakaş Hatayspor formasıyla görev alan Selim Ilgaz'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Hatayspor ile 27 maçta görev alan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösterdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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