Son dakika haberi! Selim İleri'nin sağlık durumu; fizik tedaviye başladı
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Son dakika haberi! Selim İleri'nin sağlık durumu; fizik tedaviye başladı

23.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:33
Son dakika haberi! Selim İleri'nin sağlık durumu; fizik tedaviye başladı

Son dakika haberi: TÜRK edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, yaklaşık 2 hafta önce beyin embolisi sonucu kaldırıldığı hastanede fizik tedaviye başladı.

TÜRK edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, yaklaşık 2 hafta önce beyin embolisi sonucu kaldırıldığı hastanede fizik tedaviye başladı. Selim İleri'nin 10 gün daha hastanede kalacağı öğrenildi. 

Türk edebiyatının usta kalemi Selim İleri (72) beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlık geçirdi. İleri'nin kaldırıldığı hastanede fizik tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi. 5 Mart akşamı yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan İleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığı andan itibaren hayati tehlikesi olmayan İleri için tedavi süreci başladı. İleri'nin kaldığı servisten aynı hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildiği ve günde 2 saat fizik tedavi gördüğü öğrenildi. 1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı. Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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