Selim Gelinalan köyünde karantina kaldırıldı Kars'ta, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selim'e bağlı Gelinalan köyünde karantina kaldırıldı.

Kars'ta, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selim'e bağlı Gelinalan köyünde karantina kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim'e bağlı Gelinalan köyünde uygulanmakta olan karantinanın 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 00: 01 itibariyle kaldırılması kararlaştırılmıştır" denildi. - KARS

Kaynak: İHA