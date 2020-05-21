Selim Gelinalan köyünde karantina kaldırıldı
Kars'ta, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selim'e bağlı Gelinalan köyünde karantina kaldırıldı.
21.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:54
Kars'ta, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selim'e bağlı Gelinalan köyünde karantina kaldırıldı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim'e bağlı Gelinalan köyünde uygulanmakta olan karantinanın 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 00: 01 itibariyle kaldırılması kararlaştırılmıştır" denildi. - KARS
Kaynak: İHA