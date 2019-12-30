Selim'de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
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Selim'de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Selim'de kaçak kazı yapan 6 kişi, suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

30.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:49
Selim'de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

'de kaçak kazı yapan 6 kişi, suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.


İl Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda Selim ilçesi Laloğlu köyünde izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişi suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince izinsiz kazı yapılan alanda 2x1 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur bulundu, 1 adet traktör, 2 adet kazma, 2 adet kürek ve 1 adet manevela ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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