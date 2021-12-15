Selim'de aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor - Haberler
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Selim'de aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Selim'de aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kars'ta hayvancılık işletmelerinde aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

SELİM, KARS (İHA) - Kars'ta hayvancılık işletmelerinde aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ın Selim ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler büyükbaş hayvancılık işletmelernzde aşılama ve kimliklendirme çalışmalarını hızlandırdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'ün de yakından takip ettiği çalışmalarda ekipler, başta hayvan işletmeleri olmak üzere köylerde ve ilçe merkezinde vatandaşların kapılarına kadar giderek aşılama çalışması yapıyor.

Hayvan üreticilerinin ayaklarına kadar giderek aşılama ve kimliklendirme çalışmaları yürüten ekipler, sabah erken saatlerde başladıkları çalışmaları gün boyu sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar ise vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. - KARS

Selim'de aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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