Selim Çam: Ekosistemini yeniden kurması gerekiyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Asya, Magazin

Selim Çam: Ekosistemini yeniden kurması gerekiyor

Dünyada dalga dalga yayılan corona virüsü, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de firmaları iç piyasaya yöneltti. Özellikle Çin'den gerçekleşen ithalata kapılarını kapatan Türkiye'deki firmaların bu durumu fırsata çevirerek Turquality stratejisi ile eksiklerinigözden geçirip,iç yapılarında düzenleme yoluna gitmesi gerektiğini vurgulayan Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam, bu sayede corona virüsü ile başlayan süreçte Turquality'nin firmalara yol göstereceğine dikkat çekiyor.

13.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:00
Selim Çam: Ekosistemini yeniden kurması gerekiyor



Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde etkileri global ölçekte hissedilen corona virüsü ile birlikte küresel markaların pek çoğu Çin'deki faaliyetlerini rafa kaldırırken Asya pazarında iseciddi anlamda daralmalar söz konusu oldu. Türkiye ile Çin2019 yılında yaklaşık 21 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşırken,Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalat; 2019'da 18.4 milyar dolar seviyesindeydi. 2020'nin ilk aylarında ise coronavirüsünden kaynaklı olarakiki ülke arasındaki ticaret ciddi anlamda sekteye uğradı.& ;

Özellikle Çin'den ithal edilen ürünlere karşı söz konusu olantemkinli yaklaşım,birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iç pazara yönelimi beraberinde getirdi. Yurtdışından ithal edilen ürünlerde tedarik zincirini Türkiye içerisinde oluşturmaya başlayan firmalar, bu sayede iç piyasada bir canlanmayı da sağlamış oldu.& ;

Diğer yandan ithalatta daha temkinli adımlar atan firmaların iç yapılarındaki eksik yanlarını tespit ederek, bu eksik tarafların düzeltilmesine yönelik teşvik eden Turquality programı, corona virüsünün getirdiği olumsuzlukları göz önüne alarak, bu olumsuzluklara göre strateji geliştiriyor. Turquality programı ile ilgili Türkiye'de yetkilendirilmiş tek danışmanlık firması olan Progroup, Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam'ın öncülüğünde firmaların bu konuya dair bir ekosistemin kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.& ;

"Turquality firmalara yol gösteriyor"

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam da corona virüsü ile birlikte dışarıdan mal gelmemesinin firmalar tarafından fırsat olarak değerlendirilerek, içerideki malların tespit edilip, eksikliklerin giderilmesi ve buna göre bir ekosistem oluşturulması gerektiğine vurgu yapıyor. Bu süreçte Turquality'nin firmalara yol gösterdiğini ifade eden Çam, iş performansını, iş kalitesini artıranve şirketlerin markalaşmasına ön ayak olan programın bu noktada kritik bir öneme sahip olduğunu söylüyor.

Kaynak: Snob Magazin

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