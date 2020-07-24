Selim Beyköy karantinaya alındı
Kars'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim'e bağlı Beyköy karantinaya alındı.
24.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:19
Kars'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim'e bağlı Beyköy karantinaya alındı.
Selim İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince İlçeye bağlı Beyköy yeni tip korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Öte yandan Beyköy girişinde jandarma ekipleri görev alırken, köye giriş çıkışlara ise izin verilmiyor. - KARS
Kaynak: İHA