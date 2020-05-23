Selfy ile bayramda gençlere online festival Her sene üniversitelileri eğlenceyle buluşturan SelfyFest, bu yıl SelfyFest Online Kampüs ismiyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü gerçekleşecek.

Her sene üniversitelileri eğlenceyle buluşturan SelfyFest, bu yıl SelfyFest Online Kampüs ismiyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü gerçekleşecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, markanın gençlik platformu Selfy'nin her sene ilgiyle beklenen gençlik festivali SelfyFest, bu kez Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda evlere taşınıyor.

26 Mayıs'ta Selfy Instagram hesabı üzerinden gün boyunca yapılacak canlı yayınlarla, sürpriz isimlerin de katılımıyla interaktif bir online festival bayramda keyifli vakit geçirmek isteyen üniversitelileri bekliyor.

Ünlü konuklarla dopdolu içerik

26 Mayıs Salı günü saat 14.00'te oyuncu ve sunucu Hakan Hatipoğlu'nun moderatörlüğünde başlayacak canlı yayınlara, birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

İlk olarak "10 Numara Sohbetler" canlı yayınında Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera ve Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome, Hakan Hatipoğlu'nun yönelteceği 10 soruya cevap verecek.

Ardından sevilen şef Danilo Zanna, öğrencilerin en sevdiği lezzetleri canlı yayında kendi yorumuyla hazırlayacak.

Hakan Hatipoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek Dijital Müzik Sohbetleri, gençlerin severek takip ettiği müzisyenler Feride Hilal Akın, Bilal Sonses ve Can Ozan'ı ağırlayacak. Günümüz Türk müziğinin konuşulacağı bu sohbetin ardından saat 17.00'da başlayacak "Survivor Talks" canlı yayınına Acun Ilıcalı ile birlikte eski Survivor yarışmacısı Damla Can bağlanacak ve Survivor heyecanı Selfy hesabı üzerinden canlı yayına taşınacak. SelfyFest Online Kampüs, saat 18.00'da başlayacak Gripin konseriyle noktalanacak.

Kaynak: AA