Selfy'den Lords Mobile hediyesi Türk Telekom'un gençlik platformu Selfy, dünyadan milyonlarca oyuncusu olan çevrim içi strateji oyunu Lords Mobile'a yönelik bir avantaj sunuyor.

Türk Telekom'un gençlik platformu Selfy, dünyadan milyonlarca oyuncusu olan çevrim içi strateji oyunu Lords Mobile'a yönelik bir avantaj sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Selfy, ilgi alanına göre özelleştirilmiş fırsatlarla iletişimi eğlenceli hale getirmeye devam ediyor.

Selfy kullanıcıları, iki yıl üst üste "Google En Rekabetçi Oyun" ve "Google Mükemmeliyet" ödüllerini kazanan Lords Mobile'da rakiplerini yenme fırsatı sağlayacak 50 TL değerinde paketin sahibi oluyor.

Dünya çapında 200 milyon, Türkiye'de ise 4 milyondan fazla oyuncusu bulunan Lords Mobile paketi; kahraman yetiştirme, kale inşa etme ve mücadelelerde rakiplere karşı üstünlük sağlıyor. Oyuncular daha hızlı gelişerek hem rakip oyunculara (PvP) hem de yapay zekaya (PvE) karşı galip geliyor.

Lords Mobile tutkunu Selfy kullanıcılarına verilen pakette yer değiştirici, kalkan (8s), eğitim hızlandırma (60 dk), ekipman sandığı ve son güncelleme ile önemi artan kadim kitap ve kahraman madalyası bulunuyor.

iOS, Android ve Microsoft Windows işletim sistemine sahip cihazlarda oynanabilen Lords Mobile'ın hediye paketini almak için Selfy'lilerin LORDS yazarak 6262'ye SMS atmaları veya cep telefonlarındaki Online İşlemler uygulamasında "Bana Özel" sekmesine tıklayarak kod almaları gerekiyor.

Kaynak: AA