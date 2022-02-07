Selfıeleri Nft'de 1 Milyon Dolar Kazandırdı

İsmi Ghozali Gozali… Endonezyalı bir öğrenci. 2017 yılında bir okul ödevi için her gün bilgisayar baiına geçtikten sonra kameradan kendi fotoğrafını çekip hafızaya aldı.

Ödevi teslim ettikten sonra, durmadı, günlü selfilere devam etti.

2017'den 2022'nin başına kadar, yani 17 yaşından 22 yaşına kadar, kendisini her gün görüntüledi.

HER BİRİ 3 DOLAR'DI

"Burada kalmasın ve fotoğrafları NFT ortamında satışa çıkartayım" dedi ve 9 Ocak'ta satışa çıkan fotoğrafların her biri için 3 dolar değer biçti.

Gozali'nin koleksiyonunun işlem hacmi 14 Ocak'ta 317 ETH'e ulaştı, bu da en az 1 milyon dolara kadar çıkıyor.

Gozali, "Kimsenin bu selfieleri satın almak isteyeceğini düşünmezdim, bu yüzden fiyatlarını sadece 3 dolar olarak belirlemiştim" açıklaması yaptı.

"Dürüst olmak gerekirse, hala aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler" diye de ekledi.

RAKAMLARLA AVRUPA UZAY EKONOMİSİ: DEĞERİ 62 MİLYAR EURO!

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TELESKOBUNA YURTDIŞINDAN PROJE YAĞIYOR

Space Mag Türkiye - Teknoloji