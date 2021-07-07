Selfie meraklısı hırsızlardan biri yakalandı
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Selfie meraklısı hırsızlardan biri yakalandı

Selfie meraklısı hırsızlardan biri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Avcılar'da, bir telefoncu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, baktığı telefonlarla selfie çekilerek iş yeri sahibini oyalarken arkadaşı 3 telefon çaldı.

İstanbul Avcılar'da, bir telefoncu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, baktığı telefonlarla selfie çekilerek iş yeri sahibini oyalarken arkadaşı 3 telefon çaldı. Telefonla selfie çekilen 2 şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alınırken, kimliği tespit edilen diğer hırsız için de çalışma başlatıldı.

Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bir telefon dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs, dükkana müşteri gibi gelerek telefon fiyatlarını sormaya başladı. Fiyatı sorduktan sonra şahıs, telefonu eline alarak selfie çekti, ardından çektiği fotoğrafı silip, dükkan sahibini oyalamaya başladı. Şüphelinin selfie çekilerek iş yeri sahibini oyaladığı ve arkadaşının telefonları çaldığı anlar kameralara yansırken, dükkan sahipleri ise uygulama sayesinde silinen fotoğrafı geri getirdi.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraf sayesinde şüphelilerin yakalanması için araştırma yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin aynı caddede bir iş yerine daha girdikleri tespit etti.

Hırsızların gittiği iş yerine giden polis ekipleri, Türk vatandaşı Şevki Y., isimli vatandaş, şüphelilerden hırsızlığı yapan kişinin burada bulunduğunu söyledi. Yapılan incelemede polis, kimlik ve pasaportunu çıkarıp gösteremeyen Türkmenistan uyruklu Rahmankul B.'yi gözaltına aldı.

Zanlı verdiği ifadede, selfie çeken arkadaşının da Türkmenistan uyruklu Oraz M. olduğunu, arkadaşının nereye gittiğini bilmediğini ileri sürdü. Çaldıkları üç telefondan birisinin satıldığı, diğer ikisinin ise buradaki işyerinde bulunduğunu söyleyerek, telefonları teslim etti. Zanlının gözaltındaki ve onu yanında bulunduran kişinin sorgusu sürerken, selfie çektiren şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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