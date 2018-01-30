Selfie İçin En İyi 8 Mekan

Instagramda paylaştığı fotoğraflarla büyük bir başarı yakalayan Mustafa Seven Samsung'un yeni telefonu Galaxy A8 için İstanbul'un "En İyi 8 Selfie Noktasını" belirledi. Fotoğraf çekerek hikayeler oluşturmayı sevenler için iyi bir seçenek olan Samsung Galaxy A8'in lansmanı sonrasında "En İyi Selfie 8 Selfie Noktası" içerisinde yer alan Ayasofya gece ziyaret edilerek fotoğraflandı. İşte İstanbul'un en iyi selfie noktaları...

İLGİLİ HABER Samsung Galaxy A8 ön incelemeAyasofya



Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya; mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayasofya İstanbul'un fotoğraflanmaya değer yerleri arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABER Oylar Aya Sofya'ya!Galata Kulesi



İstanbul dendiğinde akla ilk gelen yapılardan birisi olan Galata Kulesi, dünyanın en eski kuleleri arasında yer alıyor. Heybetli yapısıyla yüzlerce yıldır kenti gözleyen, hakkında türlü hikayeler anlatılan yapı, İstanbul'un geçmişi hakkında bilgi veriyor. Galata Kulesi İstanbul fotoğraflarının vazgeçilmezlerinden.

Belgrad Ormanı



İstanbul'un akciğerleri olarak bilinen Belgrad Ormanı doğal yaşamı su kemerleri, doğal yaşamı ve huzurlu ortamı ile İstanbulluların nefes almak için uğradıkları kaçış noktalarından biri. Nereden selfie çekerseniz çekin, kadrajınıza harika bir doku girecek.

İLGİLİ HABER Bu defter ağaca dönüşüyorİstiklal Caddesi



Sadece Taksim değil, İstanbul denilince akla gelen ilk yerlerden biri olan İstiklal Caddesi özellikle gençlerin ve turistlerin İstanbul'da en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olarak biliniyor. İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Nostaljik Tramvay'la fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyip, güzel kareler yakalayabilirsiniz.

İLGİLİ HABER Gezi Parkı internete taştı!Haliç



İstanbul'un "Altın Boynuzu" Haliç, Akdeniz'deki en büyük doğal bir limanı oluşturarak İstanbul'un tarih boyunca önemli bir ticaret limanı olmasını sağladı. Günümüzde İstanbul'un tarihi dokusunu gündelik yaşamın enerjisi ile buluşturan en önemli mekanlardan biri olmayı sürdürüyor. Günün her saati fotoğraflanmaya değer bir yer olan Haliç, İstanbul'un en çok selfie çekilen noktalarından.

Tema Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi



Eski adı Otağtepe, yeni adıyla Fatih Korusu Tema Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi Boğaz manzarasının en güzel görüldüğü yerlerdendir. Hangi açısından bakrasanız bakın mekan size güzel bir fotoğraf veriyor.

Ortaköy



İstanbul Ortaköy denince akla ilk gelen yer tarihi Ortaköy Camii'si... Bu camiinin mevkisi ve ihtişamı ile fotoğraf severlerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kız Kulesi



Tarihi Kız Kulesi, İstanbul'un eşsiz güzellikleri arasında yer alıyor. İstanbul Boğazı'nın girişindeki kayalık üzerine kurulmuş bu görkemli yapı çeşitli efsanelere konu olmuştur. Üsküdar'ın sembolü haline gelen Kız Kulesini arkanıza alarak selfie çekmeyi ihmal etmeyin.

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