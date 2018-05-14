Selfie Çubuğu Kullanarak Genç Komşusunu Gözetleyen Adam Suçüstü Yakalandı

Avustralya'nın başkenti Sydney'de, selfie çubuğu kullanarak komşu kadını filme alan adam yakalandı. 47 yaşındaki Phillip Manwarring suçüstü yakalanmasına rağmen iddiaları reddederek binanın tuğlalarını kontrol ettiğini söyledi.

EGZERSİZ YAPARKEN KARŞISINDA KAMERAYI GÖRDÜ

Angelica isimli 25 yaşındaki kadın, evinin salonunda egzersiz yaparken dairesin camının önünde bir telefon fark etti. Cama çıkan kadın, selfie çubuğunun önünde 2 çocuk babası komşusunu gördü.

TUĞLA ANLAŞMAZLI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Genç kadın, "Bunu görünce şoke oldum ve yerimdem zıpladım. Gömleğimi üstüme tutarak telefonun beni göremeyeceği bir duvarın arkasına saklandım" dedi. Avukatlık yapan adam ise binanın tuğla işçiliği konusundaki anlaşmazlığın 2016 yılından beri devam ettiği söylerken durumun tamamen bununla ilgili olduğunu iddia etti.

TEDİRGİN OLUP TAŞINDI

Angelica film çekimi olayından dört gün sonra, ailenin yeni binası olan Henley'nin Sydney banliyösündeki yeni evine taşınırken polis konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.