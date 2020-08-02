Selfie çekmek isterken kayalıklardan düştü, ekipler seferber oldu
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Selfie çekmek isterken kayalıklardan düştü, ekipler seferber oldu

Tunceli'de selfie çekmek isterken 10 metrelik kayalıklardan düşen şahıs, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Selfie çekmek isterken kayalıklardan düştü, ekipler seferber oldu
02.08.2020 20:28 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:40

Tunceli'de selfie çekmek isterken 10 metrelik kayalıklardan düşen şahıs, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ovacık karayolunun 5'inci kilometresi Pilvenk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Munzur Nehrini gören 10 metrelik bir kaya ucunda selfie çekmek isteyen bir şahıs, dengesini kaybedip aşağı düştü. Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı kayalık bölgeden çıkartarak hazır bekleyen ambulansa teslim etti.

Yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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